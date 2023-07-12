Пожар разгорелся в Медеуском районе Алматы

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В одном из районов Алматы произошел пожар. Огонь охватил кровлю трех домов, два человека были эвакуированы. Возгорание вскоре ликвидировали, передает корреспондент NUR.KZ.

"12 июля в 17:05 силы и средства ДЧС выехали по по адресу: Медеуский район, улица Латифа Хамиди, по прибытии через 7 минут обнаружено горение открытым пламенем кровли трех домов.

Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, диспетчеры (службы – прим. ред.) "101" оперативно сориентировали по ближайшим источникам водоснабжения, АЦ установили на гидранты", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента по ЧС города.

Пожарная машина. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожарные тушат огонь. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, было организовано оцепление места происшествия.

Принятыми оперативными мерами пожар локализовали в 17:34, а ликвидировали в 17:48 на площади 280 кв. м.

Жертв и пострадавших не было. При этом из одного дома было эвакуировано два человека, их состояние стабильное, также из пострадавшего здания извлекли газовый баллон. Причина пожара уточняется.

Как рассказали в ДЧС, на месте работали 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей.

Действия должны быть следующими:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой.

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.

Немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию.

Отключите электрооборудование.

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.

Помогите выйти на улицу детям и престарелым людям.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028396-pozhar-razgorelsya-v-medeuskom-rayone-almaty/