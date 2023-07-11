Грузовик с серной кислотой перевернулся в ВКО: компании выписали крупный штраф

Грузовик. Фото: rsk-vko.kz

Вчера стало известно, что в Курчумском районе ВКО опрокинулся грузовик с 23 тоннами серной кислоты. Теперь владельцам автоцистерны грозит штраф, передает телеканал "Астана".

По данным департамента экологии региона, компания "ГРК МЛД" должна будет заплатить около двух миллионов тенге штрафа за разлитую серную кислоту в Восточно-Казахстанской области.

Грузовик с 23 тоннами опасной жидкости опрокинулся в Курчумском районе 7 июля. Ранее сообщалось, что на месте, где произошла авария, будет проводиться выемка грунта. Он будет вывозиться для кучного выщелачивания. Были отобраны 2 пробы воды с родника для дальнейших токсикологических исследований.

Однако, как сообщает телеканал, то, что кислота попала в воду, специалисты пока не подтвердили. Тем не менее они возьмут пробы еще раз, после работ по нейтрализации.

Отмечается, что на восстановление почвы понадобилось 4 тонны извести. Площадь загрязнения – 100 квадратных метров, сейчас территория оцеплена, но, так как рядом нет населенных пунктов, экологи уверяют, что опасности для людей нет.

Кроме того, в октябре минувшего года эта же компания допустила аварию при перевозке серной кислоты. Тогда в почву вылилось 25 тонн жидкости.

"Превышение по содержанию загрязняющих веществ превысила порядка 50 раз, по нашим результатам, очень кислая среда. При проведении работ по восстановлению именно нарушенных земель, после проведения всех работ будут повторные исследования. Для того чтобы сказать, да фактически восстановлена до природной среды", – заявил главный государственный экологический инспектор ВКО Рауан Тураров.

На официальном сайте Международной организации труда говорится, что серная кислота (H2SO4) – не имеющая запаха бесцветная маслянистая гигроскопичная жидкость. Разлагается при нагревании. Выделяет токсичные и агрессивные газы содержащие оксиды серы.

Она является сильным окислителем, вступает в реакцию с горючими материалами и восстановителями и органическими материалами. Приводит к появлению опасности пожара и взрыва.

Вещество является сильной кислотой. Бурно реагирует с основаниями и вызывает коррозию большинства распространенных металлов, образующих горючий/взрывоопасный газ.

Данное вещество является опасным:

смертельно при вдыхании;

вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Воздействие вещества может привести к асфиксии из-за отека в горле. Вдыхание высоких концентраций вещества может вызвать отек легких, но только после того, как начнут проявляться первичные эффекты разъедания на глазах и в верхних дыхательных путях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028280-gruzovik-s-sernoy-kislotoy-perevernulsya-v-vko-kompanii-vypisali-krupnyy-shtraf/