Грузовик с серной кислотой перевернулся в ВКО

Грузовик. Фото: rsk-vko.kz

Опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты произошло в Курчумском районе ВКО. На официальном сайте РСК региона сообщили о мероприятиях по дезактивации кислоты.

В результате ДТП между селами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района перевернулся грузовик с серной кислотой - разлилось примерно 20 тонн опасного груза.

В Курчумском районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО рассказали, что сегодня на месте, где произошло опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты, будет проводиться выемка грунта.

Он будет вывозиться для кучного выщелачивания. На данный момент отобраны 2 пробы воды с родника для дальнейших токсикологических исследований.

В РСК сообщили, что в 30 метрах от места происшествия имеется высохшее русло ручья, а в пяти километрах - родник.

Однако жители не употребляют воду из этого источника, так как он располагается слишком далеко.

В ДСЭК ВКО отметили, что акиму района рекомендовано контролировать мероприятия дезактивации, снятия земного покрова и его вывоз в хвостохранилище.

На официальном сайте Международной организации труда говорится, что серная кислота (H2SO4) - не имеющая запаха бесцветная маслянистая гигроскопичная жидкость.

Разлагается при нагревании. Выделяет токсичные и агрессивные газы содержащие оксиды серы. Вещество является сильным окислителем, вступает в реакцию с горючими материалами и восстановителями и органическими материалами.

Приводит к появлению опасности пожара и взрыва. Вещество является сильной кислотой. Бурно реагирует с основаниями и вызывает коррозию большинства распространенных металлов, образующих горючий/взрывоопасный газ.

Данное вещество является опасным:

смертельно при вдыхании;

вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Воздействие вещества может привести к асфиксии из-за отека в горле. Вдыхание высоких концентраций вещества может вызвать отек легких, но только после того, как начнут проявляться первичные эффекты разъедания на глазах и в верхних дыхательных путях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028017-gruzovik-s-sernoy-kislotoy-perevernulsya-v-vko/