Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Грузовик с серной кислотой перевернулся в ВКО

Опубликовано:

Грузовик перевернулся
Грузовик. Фото: rsk-vko.kz

Опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты произошло в Курчумском районе ВКО. На официальном сайте РСК региона сообщили о мероприятиях по дезактивации кислоты.

В результате ДТП между селами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района перевернулся грузовик с серной кислотой - разлилось примерно 20 тонн опасного груза.

В Курчумском районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО рассказали, что сегодня на месте, где произошло опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты, будет проводиться выемка грунта.

Он будет вывозиться для кучного выщелачивания. На данный момент отобраны 2 пробы воды с родника для дальнейших токсикологических исследований.

В РСК сообщили, что в 30 метрах от места происшествия имеется высохшее русло ручья, а в пяти километрах - родник.

Однако жители не употребляют воду из этого источника, так как он располагается слишком далеко.

В ДСЭК ВКО отметили, что акиму района рекомендовано контролировать мероприятия дезактивации, снятия земного покрова и его вывоз в хвостохранилище.

На официальном сайте Международной организации труда говорится, что серная кислота (H2SO4) - не имеющая запаха бесцветная маслянистая гигроскопичная жидкость.

Разлагается при нагревании. Выделяет токсичные и агрессивные газы содержащие оксиды серы. Вещество является сильным окислителем, вступает в реакцию с горючими материалами и восстановителями и органическими материалами.

Приводит к появлению опасности пожара и взрыва. Вещество является сильной кислотой. Бурно реагирует с основаниями и вызывает коррозию большинства распространенных металлов, образующих горючий/взрывоопасный газ.

Данное вещество является опасным:

  • смертельно при вдыхании;
  • вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Воздействие вещества может привести к асфиксии из-за отека в горле. Вдыхание высоких концентраций вещества может вызвать отек легких, но только после того, как начнут проявляться первичные эффекты разъедания на глазах и в верхних дыхательных путях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028017-gruzovik-s-sernoy-kislotoy-perevernulsya-v-vko/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.