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Плавающие госномера, утопающие авто: Павлодар "смывает" проливными дождями (фото, видео)

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Ситуация в Павлодаре
Ситуация в Павлодаре. Кадр из видео: t.me/tipavlo

Из-за проливного дождя и шквалистого ветра без света остались почти 5 тысяч жителей Павлодара. Несколько улиц города затопило, местами повалило деревья, передает корреспондент NUR.KZ.

В городском акимате сообщили, что без света всего остались 5 237 абонентов, из них почти 5 тысяч – жилые дома, остальные – юридические организации. Также не функционируют 5 светофорных объектов. На их ремонт направлены две бригады.

"Отключены следующие фидеры:

  • 19 Северная городская (район улиц Назарбаева – Лермонтова – Бухар жырау – Торайгырова);
  • 3 Южная городская (район улиц Ворушина – Циолковского);
  • 20 Центральная городская (район улиц Катаева – Чокина – Назарбаева – Толстого);
  • 32 Центральная городская (район улиц Толстого – Малая объездная);
  • 110 Западная городская (район поселка. Радиозавод).

На устранение повреждений на территории города и пригорода задействовано 19 человек и 5 единиц специализированной техники", – сообщили в пресс-службе акимата Павлодара.

Уточняется, что аварий на сетях тепло- и водоснабжения нет. Вместе с тем на откачку дождевой воды работает более 10 единиц спецтехники. Три бригады выехали для устранения упавших деревьев.

Жители Павлодара в соцсетях делятся результатом проливного дождя. Затопленными оказались многие городские улицы. В нескольких местах провалились автомобили под землю. Затопленными оказались и некоторые торговые дома.

Напомним, сегодня из-за непогоды сорвало кровлю и обшивку с одного из торговых домов, которая слетела на летнее кафе. В результате ЧП пострадали два человека, один из которых находится в реанимации.

По информации на сайте РГП "Казгидромет", осадки в Павлодаре продолжатся ночью. Температура воздуха составит при этом +17...+19 градусов.

Завтра, 8 июля, по прогнозам синоптиков, на севере, востоке, юге Павлодарской области пообещали грозу, днем – град.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027847-plavayuschie-gosnomera-utopayuschie-avto-pavlodar-smyvaet-prolivnymi-dozhdyami-foto-video/

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