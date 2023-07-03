Беспорядки во Франции: в МИД рассказали, есть ли среди пострадавших казахстанцы

Полицейские в Марселе, Франция. Фото: Feiza Ben Mohamed / Anadolu Agency via Getty Images

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал, не пострадали ли граждане Казахстана в результате массовых беспорядков во Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, не пострадали ли казахстанцы в результате массовых беспорядков во Франции.

"В наше посольство во Франции и другие консульские учреждения не поступала информация о пострадавших наших гражданах в ходе беспорядков", – коротко ответил Айбек Смадияров.

В целом, по его словам, обстановка по Франции после беспорядков стабильная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027375-besporyadki-vo-frantsii-v-mid-rasskazali-est-li-sredi-postradavshih-kazahstantsy/