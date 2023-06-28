Горящий камыш на Балхаше тушат с вертолета (фото)

Тушение пожара. Фото: t.me/almatyobl_tjd

В Алматинской области пожарные тушат горящий камыш на территории Иле-Балхашского резервата. Сегодня к борьбе с огнем привлекли вертолет, передает ДЧС региона в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, на территории Иле-Балхашского резервата (на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути) происходит горение камыша на площади 100 га. Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6100 га.

"Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в пятом квартале на предварительной площади 100 га. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня, 28 июня, в 13:40 для тушения природного пожара был задействован вертолет МИ-872 АО "Казавиаспас", которым на данное время осуществлено 7 сбросов воды, объемом 21 тонна.

Тушение пожара. Фото: t.me/almatyobl_tjd

Также, по информации ДЧС южной столицы, в тушении пожара задействованы 47 сотрудников, 5 единиц техники, 2 плавсредства, 3 мотопомпы и 1 беспилотный летательный аппарат. А также 25 человек и 10 единицы техники РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", 8 человек и 4 единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, в воскресенье стало известно, что на территории Иле-Балхашского резервата происходит горение на площади 150 гектаров – загорелся камыш.

Что делать при пожаре на открытой местности?

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026693-goryaschiy-kamysh-na-balhashe-tushat-s-vertoleta-foto/