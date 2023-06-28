Все лесные пожары ликвидировали в ВКО

Пожар в ВКО. Фото: t.me/qr_tjm

В Восточно-Казахстанской области ликвидированы все природные загорания. Общая площадь пожаров составила почти 20 га, об этом сегодня сообщает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов ликвидированы загорания сухостоя в Уланском районе в Приморском лесничестве и в Глубоковском районе в Комсомольском лесничестве.

Сообщается, что в Уланском районе пожарные боролись с огнем с 26 июня и ликвидировали его на общей площади 5 га. А пожар на окраине Усть-Каменогорска тушили с 27 июня и ликвидировали на площади 14,2 га.

В МЧС добавили, что тушение двух пожаров осложняла горная, скалистая местность и сильные порывы ветра, которые мгновенно распространяли огонь на большую территорию.

Для ликвидации пожаров спасатели применяли вертолеты авиаподразделения ВКО. В Уланском районе – для доставки десанта лесников и воды, в другом авиаподразделение совершило 7 сбросов воды, предотвратив распространение огня.

Напомним, ранее сообщалось, что одной из причин пожара в Комсомольском лесничестве мог стать человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что, по словам спасателей, каждый год в весенне-летний период горят хозяйственные постройки, жилые и дачные дома граждан. Поэтому владельцам частных домов и дачных участков, а также любителям отдыха на природе необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности:

будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;

установите у каждого строения емкость с водой;

устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;

не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;

разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;

не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026689-vse-lesnye-pozhary-likvidirovali-v-vko/