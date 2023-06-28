Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Все лесные пожары ликвидировали в ВКО

Опубликовано:

Пожар в ВКО
Пожар в ВКО. Фото: t.me/qr_tjm

В Восточно-Казахстанской области ликвидированы все природные загорания. Общая площадь пожаров составила почти 20 га, об этом сегодня сообщает официальный сайт МЧС РК.

По информации ведомства, совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов ликвидированы загорания сухостоя в Уланском районе в Приморском лесничестве и в Глубоковском районе в Комсомольском лесничестве.

Сообщается, что в Уланском районе пожарные боролись с огнем с 26 июня и ликвидировали его на общей площади 5 га. А пожар на окраине Усть-Каменогорска тушили с 27 июня и ликвидировали на площади 14,2 га.

В МЧС добавили, что тушение двух пожаров осложняла горная, скалистая местность и сильные порывы ветра, которые мгновенно распространяли огонь на большую территорию.

Для ликвидации пожаров спасатели применяли вертолеты авиаподразделения ВКО. В Уланском районе – для доставки десанта лесников и воды, в другом авиаподразделение совершило 7 сбросов воды, предотвратив распространение огня.

Напомним, ранее сообщалось, что одной из причин пожара в Комсомольском лесничестве мог стать человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что, по словам спасателей, каждый год в весенне-летний период горят хозяйственные постройки, жилые и дачные дома граждан. Поэтому владельцам частных домов и дачных участков, а также любителям отдыха на природе необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности:

  • будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;
  • своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;
  • установите у каждого строения емкость с водой;
  • устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;
  • не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;
  • разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;
  • не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026689-vse-lesnye-pozhary-likvidirovali-v-vko/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.