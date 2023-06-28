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Двух рыбаков унесло на резиновой лодке на Бухтарминском водохранилище

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Резиновая лодка на воде
Резиновая лодка на воде. Иллюстративное фото: pexels.com

В СКО спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которых унесло на резиновой лодке на Бухтарминском водохранилище, передает официальный сайт МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, вчера, 27 июня, поступила информация о том, что два человека вышли на резиновой лодке на Бухтарминском водохранилище в районе села Славянка и их ветром уносит от берега.

"Спасатели на моторных лодках срочно выехали на поиски терпящих бедствие и обнаружили их в 4 км от места, где они вышли на рыбалку. Пересадив "горе-рыбаков" в свою лодку, транспортировали их до берега", – рассказали в МЧС.

Между тем ДЧС ВКО напоминает рыболовам о следующих правилах:

  • не следует ставить резиновые лодки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить рыболовство и вернуться к берегу;
  • при ловле с лодки нужно уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях;
  • перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она;
  • не выходите в лодке без спасательных жилетов, в темное время суток и при объявлении штормового предупреждения.

При возникновении ЧС нужно позвонить по номерам: 101 и 112.

Ранее в Актау на городском пляже спасли жителя Алматы и двух местных подростков. Они находились в необорудованном для купания месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026675-dvuh-rybakov-uneslo-na-rezinovoy-lodke-na-buhtarminskom-vodohranilische/

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