Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильный ветер сорвал кровлю музыкального колледжа в Жезказгане

Опубликовано:

Сорванная кровля лежит на асфальте
Сорванная кровля. Кадр из видео: ДЧС Улытауской области

Здание Жезказганского музыкального колледжа пострадало в результате непогоды - сильный ветер сорвал с него кровлю, сообщается в официальном профиле ДЧС Улытауской области в Instagram.

По информации ведомства, вчера, 26 июня, в 16:25 на пульт Центра управления силами и средствами ДЧС поступило сообщение о том, что в Жезказгане в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли здания Жезказганского музыкального колледжа.

Сообщается, что скорость ветра составляла 15-20 м/с.

Прибывшие на место сотрудники ведомств подтвердили факт происшествия.

Срыв кровли произошел на площади 400-500 квадратных метров, уточнили в ДЧС.

По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026487-silnyy-veter-sorval-krovlyu-muzykalnogo-kolledzha-v-zhezkazgane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.