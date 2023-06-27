Сильный ветер сорвал кровлю музыкального колледжа в Жезказгане

Сорванная кровля. Кадр из видео: ДЧС Улытауской области

Здание Жезказганского музыкального колледжа пострадало в результате непогоды - сильный ветер сорвал с него кровлю, сообщается в официальном профиле ДЧС Улытауской области в Instagram.

По информации ведомства, вчера, 26 июня, в 16:25 на пульт Центра управления силами и средствами ДЧС поступило сообщение о том, что в Жезказгане в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли здания Жезказганского музыкального колледжа.

Сообщается, что скорость ветра составляла 15-20 м/с.

Прибывшие на место сотрудники ведомств подтвердили факт происшествия.

Срыв кровли произошел на площади 400-500 квадратных метров, уточнили в ДЧС.

По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026487-silnyy-veter-sorval-krovlyu-muzykalnogo-kolledzha-v-zhezkazgane/