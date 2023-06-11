Трое парней упали с катамарана и едва не утонули на Капшагайском водохранилище (видео)

Спасение парней. Кадр из видео: t.me/almatyobl_tjd

В Алматинской области на Капшагайском водохранилище трое парней, упав с катамарана, не смогли самостоятельно вернуться на берег, сообщает пресс-служба ДЧС региона в своем официальном Telegram-канале.

По информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, 9 июня в 14:40 спасателям поступило сообщение о том, что в Кунаеве на городском пляже Капшагайского водохранилища тонут трое парней.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели.

"Силами оперативно-спасательного отряда города Кунаева в 500 метрах от берега были спасены двое парней 2001 года рождения и один 2002 года рождения, которые при катании на катамаране перевернулись и не смогли самостоятельно вернуться на берег", – говорится в сообщении.

Силами четырех спасателей на двух единицах плавсредств молодые люди были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

Добавим, что спасатели напоминают о следующих правилах безопасности на воде:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

купаться в специально отведенных для этого местах;

не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;

не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования "гусиной кожи";

нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;

категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега;

если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе "английскую" булавку. Даже один ее укол бывает спасает жизнь.

Напомним, на этой неделе двое алматинцев едва не утонули на Капшагайском водохранилище.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024281-troe-parney-upali-s-katamarana-i-edva-ne-utonuli-na-kapshagayskom-vodohranilische-video/