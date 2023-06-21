Крупный пожар в Алматы лишил бизнеса десяток предпринимателей (видео)

Последствия пожара в Алматы. Кадр из видео: телеканал КТК

Недавно в Алматы пожар уничтожил ресторан, кафе, цветочный магазин, СТО и киоски быстрого питания. Сумма ущерба бизнесменов может составить несколько десятков миллионов, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете говорится, что сразу 10 предпринимателей в Алматы лишились своего бизнеса после крупного пожара, который произошел 19 июня. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. И пока специалисты выясняют причину пожара, бизнесмены подсчитывают убытки, которые могут составить несколько десятков миллионов.

"Вчера в нашем ресторане были люди. Должен был пройти той. Но до его начала разгорелся огонь. Все люди выбежали", – рассказал предприниматель Нуржан.

По предварительным данным, пожар начался в ангаре, где располагалась станция техобслуживания. Однако за считанные минуты огонь перекинулся на киоски быстрого питания, цветочный магазин и СТО.

"Мы сразу же с женой, с дочкой вышли. И буквально за минут 15, наверное, начало гореть именно (кафе – прим. ред.) "Жиналайк". Первая пожарная машина приехала в течение пяти минут, может, раньше. Потому что, мы пока вышли, начали смотреть, оказывается, они приехали с другой стороны, со стороны СТО", – рассказал очевидец Ербол Батыргереев.

В результате пожара, как отмечают корреспонденты телеканала, некоторые объекты выгорели практически дотла и восстановлению уже не подлежат.

"Вчера без ведома арендаторы установили бензиновый генератор. На той стороне, за ангаром, между ангаром и соседним участком. В результате чего произошло возгорание. Мое предположение: от перегрева генератора, так как он был закрыт разными утепленными материалами. Типа чтобы шума не было, по их словам. Но от перегрева он вспыхнул", – сказал предприниматель Серкан Жунусов.

Пожарным на ликвидацию возгорания понадобилось около двух часов. Точную причину пожара и виновных установят дознаватели.

"В чем затруднялось тушение? Значит, близко пристроенные все здания. Это кафе, летники, гаражи – все прям было. Разрывов противопожарных не было. В этом затруднялось тушение пожаров. Общая площадь составила 3 тысячи квадратных метров", – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы Диас Мусин.

Источник: КТК

Напомним, 19 июня в Алматы загорелась кровля кафе в микрорайоне Жетысу-3. На месте пожара работали 64 пожарных.

Позже стало известно, что пожар потушили. Тогда сообщалось, что площадь пожара составила более 500 кв. м. Жертв и пострадавших не было.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025665-krupnyy-pozhar-v-almaty-lishil-biznesa-desyatok-predprinimateley-video/