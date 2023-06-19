Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Крупный пожар в кафе потушили в Алматы

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожарные справились с возгоранием в одном из алматинских кафе в микрорайоне Жетысу-3 - в ДЧС сообщили подробности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 19 июня, в 18:41 в Ауэзовском районе загорелось кафе "ЖинаLike" с переходом на кровлю ресторана "Rise HALL", а также торговых павильонов (фаст-фуд, цветочный) и ангар (СТО), уточнили в ДЧС.

Первые подразделения прибыли к месту вызова спустя 9 минут.

По информации спасателей, пожар был локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:16. Информация о жертвах и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

На месте работали:

  • ДЧС - 64 человек личного состава, 18 единиц техники;
  • "Алматы Су" - 2 единицы техники;
  • "Алматы Тазалык" -1 единица техники.

Площадь пожара составила более 500 кв. м.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025483-krupnyy-pozhar-v-kafe-potushili-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.