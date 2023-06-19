Крупный пожар в кафе потушили в Алматы
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Пожарные справились с возгоранием в одном из алматинских кафе в микрорайоне Жетысу-3 - в ДЧС сообщили подробности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сегодня, 19 июня, в 18:41 в Ауэзовском районе загорелось кафе "ЖинаLike" с переходом на кровлю ресторана "Rise HALL", а также торговых павильонов (фаст-фуд, цветочный) и ангар (СТО), уточнили в ДЧС.
Первые подразделения прибыли к месту вызова спустя 9 минут.
По информации спасателей, пожар был локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:16. Информация о жертвах и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.
На месте работали:
- ДЧС - 64 человек личного состава, 18 единиц техники;
- "Алматы Су" - 2 единицы техники;
- "Алматы Тазалык" -1 единица техники.
Площадь пожара составила более 500 кв. м.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025483-krupnyy-pozhar-v-kafe-potushili-v-almaty/