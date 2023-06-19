Крупный пожар в кафе потушили в Алматы

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожарные справились с возгоранием в одном из алматинских кафе в микрорайоне Жетысу-3 - в ДЧС сообщили подробности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 19 июня, в 18:41 в Ауэзовском районе загорелось кафе "ЖинаLike" с переходом на кровлю ресторана "Rise HALL", а также торговых павильонов (фаст-фуд, цветочный) и ангар (СТО), уточнили в ДЧС.

Первые подразделения прибыли к месту вызова спустя 9 минут.

По информации спасателей, пожар был локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:16. Информация о жертвах и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

На месте работали:

ДЧС - 64 человек личного состава, 18 единиц техники;

"Алматы Су" - 2 единицы техники;

"Алматы Тазалык" -1 единица техники.

Площадь пожара составила более 500 кв. м.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025483-krupnyy-pozhar-v-kafe-potushili-v-almaty/