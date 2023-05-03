Пожар в детском саду в Астане: руководство учреждения и соседи обвинили друг друга в случившемся

Место происшествия. Фото: ДЧС Астаны

Конфликт между руководством детского сада и соседям вспыхнул из-за произошедшего пожара - стороны обвинили друг друга в случившемся, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел накануне, 2 мая, днем - жертв удалось избежать.

Как отметили корреспонденты, жители той части здания, что находится под одной крышей с детсадом, полагают: возгорание произошло не случайно.

"В этой жизни же, вы сами понимаете, может быть все. Но я считаю… Вы видите, больше их часть пострадала, потому что они у себя там все это заливали, видимо, вот этим битумом. Я еще туда не поднималась, не было еще дознавателей", - заявила Вера Мельник.

Женщина считает, что кровля загорелась, когда арендаторы здания проводили работы на крыше.

Как подчеркнули корреспонденты, реальную причину возгорания установит следствие.

Учредитель частного дошкольного заведения в свою очередь утверждает, что все противопожарные меры сотрудники соблюдали, а возгорание началось по вине соседей.

"Мы почувствовали дым, сильный дым с соседней стороны. Получается, если даже сейчас по зданию посмотрите, у нас не этажи загорелись, а по кровле пошла от соседей. Сейчас придет экспертиза, и это все будет расследоваться, и все это выяснять, отчего и как началось", - заявила учредитель детсада Балжан Абаева.

В ДЧС сообщили, что всех детей эвакуировали, как только почувствовали запах дыма. Никто не пострадал - все закончилось благополучно.

Источник: КТК.

Напомним, вчера днем в Астане по улице Хлудова загорелась кровля детского сада. Всех детей вывели из здания до прибытия пожарных. Предварительная площадь пожара составила 300 кв.м. В тушении возгорания участвовали 40 пожарных и 13 единиц техники ДЧС Астаны.

Воспитателями сада на улицу были выведены 26 детей, сообщили позже в МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019085-pozhar-v-detskom-sadu-v-astane-rukovodstvo-uchrezhdeniya-i-sosedi-obvinili-drug-druga-v-sluchivshemsya/