Детский сад загорелся в Астане (видео)

Пожар в детском саду. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Астане по улице Худова загорелась кровля детского сада. Всех детей вывели из здания до прибытия пожарных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

По информации пресс-службы ДЧС Астаны, в 15:29 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу улице Хлудова, 1, после того, как поступило сообщение о том, что горит детский сад.

"По прибытии огнеборцев установлено, что горит кровля детского сада. Незамедлительно пожарные приступили к поиску людей. Со слов администрации, всех детей вывели до прибытия пожарных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте вызова работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова.

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Также в пресс-службе МЧС уточнили, что все дети были выведены на безопасное расстояние.

"Воспитатели сработали правильно и вывели детей на улицу. В настоящий момент проводится разведка, уточняются детали, параллельно производится тушение. В 15:54 объявлен ранг номер два", – рассказали в ведомстве.

Позже в ДЧС Астаны сообщили, что пожар был локализован в 16:15.

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Пожарные на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", если пожар возник в помещении, в высотном здании, в месте скопления людей, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019033-detskiy-sad-zagorelsya-v-astane-video/