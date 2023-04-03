"Бог хочет что-то сказать": молния ударила в шпиль самого высокого здания США

Молния. Кадр из видео: twitter.com/maximusupinNYc

В здание Всемирного торгового центра-1 в Нью-Йорке ударила молния. Очевидцам удалось поймать это явление в объектив камеры - кадры появились в Сети.

Видео с ударом молнии в шпиль Всемирного торгового центра-1 стало вирусным в интернете.

По информации NewsWeek, автором этих кадров стал фотограф Макс Гулиани - видео и несколько фотографий появились на его странице в Twitter.

По информации издания, Национальная метеорологическая служба сообщила, что в субботу для некоторых районов Нью-Йорка, Коннектикута, Нью-Джерси и Массачусетса было объявлено предупреждение о сильной грозе.

В комментариях под видео некоторые пользователи отметили, что снятое напомнило им кадры из фильма "Охотники за приведениями" 1984 года.

"Напоминает мне сцену в "Охотниках за привидениями", "Кто-нибудь уже позвонил охотникам за приведениями", - пошутили комментаторы.

Другие же посчитали, что это - знак свыше.

"Бог хочет что-то сказать", - отметили пользователи.

Фотограф Гэри Хершорн в своем микроблоге в Twitter опубликовал фото, на которых видно, как молнии расходятся веером по небу над Нижним Манхэттеном, рекой Гудзон и Джерси-Сити.

Также он показал снимки за несколько мгновений до удара молнии - на них видно, как над небоскребом сгущаются тучи.

На официальном сайте ВТЦ-1 говорится, что Всемирный торговый центр-1 располагается в нижнем Манхеттене в Нью-Йорке. Небоскреб является самым высоким зданием в Западном полушарии.

Здание ВТЦ-1 располагается неподалеку от того места, где ранее находился предыдущий комплекс зданий Всемирного торгового центра вместе с Башнями-близнецами, разрушенными во время трагедии 11 сентября 2001 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015105-bog-hochet-chto-to-skazat-molniya-udarila-v-shpil-samogo-vysokogo-zdaniya-ssha-video/