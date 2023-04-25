Четыре 40-тонных контейнера загорелись за рынком "Шарын" в Астане (видео)
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В Астане за рынком "Шарын" произошел крупный пожар. Четыре 40-тонных контейнера тушили пожарные почти три часа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.
По информации пресс-службы Департамента по ЧС Астаны, сегодня, 25 апреля, в 13:29 поступило сообщение о том, что за рынком "Шарын" горит 40-тонный контейнер.
Прибывшие на место пожарные установили, что на открытой территории горит складированный мусор и четыре 40-тонных контейнера.
"В ходе тушения пожара в трех контейнерах горела складированная макулатура и в одном контейнере, переоборудованном под офисное помещение, горела мебель. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.
Силами пожарных возгорание было локализовано в 14:01 и полностью ликвидировано в 16:43.
Как отметили в ДЧС столицы, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев и три единицы техники.
Добавим, что по информации на сайте столичного ДЧС, каждый год в весенне-летний период горят хозяйственные постройки, жилые и дачные дома граждан. Поэтому владельцам частных домов и дачных участков, а также любителям отдыха на природе необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности:
- быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня;
- своевременно очищать участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;
- установить у каждого строения емкость с водой;
- устроить противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;
- не бросать горящие спички и окурки, не допускать игр детей со спичками и с огнем, не использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений;
- разжигать костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушить костер водой или забросать землей до полного прекращения горения и тления в очаге;
- не оставлять стеклотару и разбитое стекло.
Напомним, двумя неделями ранее в Астане в районе аэропорта загорелись сухостой и камыш. Более шести часов тушили пожар 40 сотрудников ДЧС столицы с помощью 5 единиц техники и 4 поливомоечных машин акимата города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018237-chetyre-40-tonnyh-konteynera-zagorelis-za-rynkom-sharyn-v-astane-video/