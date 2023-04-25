Четыре 40-тонных контейнера загорелись за рынком "Шарын" в Астане (видео)

Пожар за рынком "Шарын". Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В Астане за рынком "Шарын" произошел крупный пожар. Четыре 40-тонных контейнера тушили пожарные почти три часа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

По информации пресс-службы Департамента по ЧС Астаны, сегодня, 25 апреля, в 13:29 поступило сообщение о том, что за рынком "Шарын" горит 40-тонный контейнер.

Прибывшие на место пожарные установили, что на открытой территории горит складированный мусор и четыре 40-тонных контейнера.

"В ходе тушения пожара в трех контейнерах горела складированная макулатура и в одном контейнере, переоборудованном под офисное помещение, горела мебель. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Силами пожарных возгорание было локализовано в 14:01 и полностью ликвидировано в 16:43.

Как отметили в ДЧС столицы, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев и три единицы техники.

Добавим, что по информации на сайте столичного ДЧС, каждый год в весенне-летний период горят хозяйственные постройки, жилые и дачные дома граждан. Поэтому владельцам частных домов и дачных участков, а также любителям отдыха на природе необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности:

быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня;

своевременно очищать участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;

установить у каждого строения емкость с водой;

устроить противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;

не бросать горящие спички и окурки, не допускать игр детей со спичками и с огнем, не использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений;

разжигать костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушить костер водой или забросать землей до полного прекращения горения и тления в очаге;

не оставлять стеклотару и разбитое стекло.

Напомним, двумя неделями ранее в Астане в районе аэропорта загорелись сухостой и камыш. Более шести часов тушили пожар 40 сотрудников ДЧС столицы с помощью 5 единиц техники и 4 поливомоечных машин акимата города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018237-chetyre-40-tonnyh-konteynera-zagorelis-za-rynkom-sharyn-v-astane-video/