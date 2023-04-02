Землетрясение в Алматы прокомментировали в МЧС

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов прокомментировал землетрясение, которое произошло сегодня в 17 километрах от Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, факт зарегистрирован. Оперативную информацию мы получили. Ведется мониторинг. Информация о каких-либо последствиях не поступала. В целом, 2-3 балла - это нормальный фон для данного региона", - отметил Руслан Иманкулов.

Как добавили в ДЧС Алматы, по данным института сейсмологии, подобное землетрясение считается фоновым, от таких слабых толчков афтершоки отсутствуют.

Для справки: афтершок - повторный толчок меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.

Напомним, 2 апреля в 16 часов 56 минут было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр располагался в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

Как отмечается на официальном сайте Казахстанского национального центра данных, интенсивность землетрясения - сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности.

Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений, на изменениях ландшафта, грунтов и т.д. Интенсивность от одного землетрясения различна в разных пунктах на поверхности Земли в зависимости от расстояния до эпицентра.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В Алматы в историческом прошлом при сильнейших Верненском (1887 год) и Кеминском (1911 год) землетрясениях интенсивность достигала 9-10 баллов.

При этом при двух баллах землетрясение едва ощутимое. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015079-zemletryasenie-v-almaty-prokommentirovali-v-mchs/