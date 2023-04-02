Алматинцы почувствовали землетрясение
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2 апреля 2023 года в 16 часов 56 минут по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Оно произошло на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ" МЧС РК.
Эпицентр землетрясения располагался в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.
В ДЧС города отмечают, что в соответствии с алгоритмом взаимодействия были оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками "Казселезащиты" производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений.
Оперативному дежурному ДП Алматы доведена информация для сбора данных о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений. На маршрутах патрулирования ничего не наблюдалось, обстановка стабильная.
Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ, электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик, который надо подготовить заранее;
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.
В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).
При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015073-almatintsy-pochuvstvovali-zemletryasenie/