Алматинцы почувствовали землетрясение

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

2 апреля 2023 года в 16 часов 56 минут по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Оно произошло на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Эпицентр землетрясения располагался в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

Землетрясение. Скриншот: some.kz

В ДЧС города отмечают, что в соответствии с алгоритмом взаимодействия были оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, сотрудниками "Казселезащиты" производится обследование русел рек, а также гидротехнических сооружений на наличие повреждений.

Оперативному дежурному ДП Алматы доведена информация для сбора данных о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений. На маршрутах патрулирования ничего не наблюдалось, обстановка стабильная.

Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте; не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; отойдите от мебели, окна, люстры; найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных стен; покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков); отключите воду, газ, электричество; возьмите тревожный чемоданчик, который надо подготовить заранее; держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015073-almatintsy-pochuvstvovali-zemletryasenie/