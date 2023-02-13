Девушку едва не изнасиловали в купе поезда "Алматы-Петропавловск"

Купе в поезде. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пассажирском поезде сообщением "Алматы-Петропавловск" пытались надругаться над девушкой. На помощь ей пришел военнослужащий воинской части 6637 майор Ерсин Жантурин и задержал подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 10 февраля в 18:00. Майор Ерсин Жантурин, возвращаясь из командировки пассажирским поездом по маршруту "Алматы-Петропавловск", услышал крик пассажирки, звавшей на помощь.

Военнослужащий подошел к купе и силой открыл дверь. По его словам, там он обнаружил сидевшую в углу испуганную девушку, а напротив нее мужчину, который пытался надругаться над ней.

Как рассказала пострадавшая, она ехала с подозреваемым в одном купе, но не была с ним знакома. Офицер, дождавшись остановки на станции "Сарышаган", передал задержанного сотрудникам полиции.

"Это произошло вечером. Поужинав в вагоне-ресторане, я возвращался к себе в купе, и тут услышал крики о помощи от молодой девушки. Зайдя в купе, я заметил, как некий мужчина пытается обесчестить девушку, и тут же задержал его", – рассказал майор Ерсин Жантурин.

Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Карагандинской области, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Павлодаре за надругательство над двумя девочками осудили 17-летнего студента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009178-devushku-edva-ne-iznasilovali-v-kupe-poezda-soobscheniem-almaty-petropavlovsk/