Кыргызстанские проводники обратились к Жапарову после столкновения поездов в Казахстане

Авария. Фото с места событий: МЧС РК

Проводники государственной компании "Кыргыз темир жолу" обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову после столкновения поездов в Казахстане, которое произошло 5 марта, передает 24.kg.

Напомним, 5 марта в 10:21 на станции Биршогир Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда №317 сообщением Бишкек – Самара.

По информации агентства, Чолпон Асанова, начальник поезда, который следовал по маршруту Бишкек – Самара, сообщила, что два кыргызских проводника и два пассажира пострадали в результате столкновения поездов с локомотивом на западе Казахстана. Однако руководство компании не оказало помощь пострадавшим.

"В нашем составе было 229 пассажиров 22 члена бригады. В результате аварии два проводника и два пассажира пострадали. Благодаря оперативной работе поездной бригады пассажиров вовремя эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь. На данный момент эти проводники находятся на лечении в Бишкеке, но со стороны руководства никаких действий не было предпринято", – рассказала она.

Также, по ее словам, четыре проводника остались в Казахстане без денег, питания и света.

"Там осталось оборудование на сумму 1 миллион сомов (более 5 млн тенге – прим. ред.). Комиссия на место крушения приехала через три дня, столкновение произошло в воскресенье, наше руководство на станцию "Ак-Тобо" прибыло во вторник. Они осмотрели вагоны и уехали, а проводники остались", — добавила начальник поезда.

Позднее в госкомпании "Кыргыз темир жолу" прокомментировали обращение Чолпон Асановой и сообщили, что оно не соответствует действительности и фактам.

"5 марта в 11:08 поступила оперативная информация о нештатной ситуации в госпредприятии. С этого времени начал работу оперативный штаб из числа причастных работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Оперативный штаб "Кыргыз темир жолу" с соответствующими службами АО "НК "Казакстан темир жолы" согласовали первоочередной алгоритм действий: местными органами здравоохранения и поездной бригадой оказана доврачебная и медицинская помощь пострадавшим пассажирам, госпитализированных не было. Местными органами власти обеспечено горячее питание пассажиров, поездной и локомотивной бригад. Соответствующими службами АО "НК "Казакстан темир жолы" обследованы оставшиеся вагоны поезда, и поезд отправлен по дальнейшему маршруту с опозданием на 6 часов 37 минут", – говорится в их заявлении.

В госкомпании отметили, что в соответствии с установленными международными нормативными документами в рамках Совета по железнодорожному транспорту установлен совместный порядок действий по служебному расследованию при нарушении безопасности движения поездов, которое ведет железнодорожная администрация, где произошла экстремальная ситуация.

"Кроме этого, в пути следования начальник поезда в оперативном порядке подчиняется руководителям железнодорожных администраций, курирующим пассажирские перевозки. Представители компании вылетели в город Актобе 6 марта.

7 марта в Актобе встретились с четырьмя проводниками отцепленных вагонов и передали денежные командировочные средства, по итогам проводниками не высказаны нарекания или предложения. Для проживания проводников один из отцепленных вагонов снабжен водой и твердым топливом. В установленном порядке оставшимся проводникам будут начислены заработная плата и командировочные выплаты", – добавили в "Кыргыз темир жолу".

По данным предприятия, двух проводников с отцепленных вагонов, прибывших в Бишкек, отвезли в железнодорожную больницу.

"Вместе с тем заявляем, именно с начальником поезда Чолпон Асановой оперативный штаб был на связи с момента происшествия и в пути следования. Вынуждены сообщить, что на данный момент рассматривается ее соответствие занимаемой должности по поступившим материалам транспортной полиции станции "Актобе" о провозе контрабандных товаров и двух безбилетных пассажиров", – сообщили в госкомпании.

"Кыргыз темир жолу" подчеркнули, что начальник поезда Чолпон Асанова своим заявлением дискредитирует устойчивые профессиональные связи с участниками перевозочного процесса пассажирских поездов международного сообщения дружественными российскими и казахстанскими железными дорогами, и расценивают ее заявление как попытку избежать ответственности за ее должностные нарушения, выявленные транспортной полицией станции "Актобе".

Ранее сообщалось, что произошедшее в Актюбинской области столкновение поездов было зарегистрировано сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по части 1 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта", которая предусматривает наказания в виде:

штрафа в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);

исправительных работ в том же размере;

привлечения к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничения свободы на срок до двух лет;

лишения свободы на тот же срок,

во всех случаях обвиняемый лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012572-kyrgyzstanskie-provodniki-obratilis-k-zhaparovu-posle-stolknoveniya-poezdov-v-kazahstane/