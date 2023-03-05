Столкновение локомотива и пассажирского поезда в Актюбинской области: начато расследование

Поезд. Фото с места событий: МВД РК

Стражи порядка зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований факт столкновения маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Произошедший в Актюбинской области инцидент был зарегистрирован сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по ч.1 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта".

В настоящее время проводится расследование.

Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В официальном Telegram-канале пресс-службы акимата Актюбинской области сообщили, что по поручению руководства региона, пассажирам поезда оказана вся необходимая помощь.

Было организовано горячее питание, на место происшествия оперативно были направлены врачи для обследования пассажиров.

Напомним, сегодня, 5 марта, в 10:21 на станции Биршогир Актюбинской области произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда №317 сообщением "Бишкек – Самара".

Отметим, что согласно статьи 344 УК РК, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011801-stolknovenie-lokomotiva-i-passazhirskogo-poezda-v-aktyubinskoy-oblasti-nachato-rassledovanie/