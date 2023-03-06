На Капшагайском водохранилище 12 человек унесло от берега на отколовшейся льдине

Спасатели на Капчагайском водохранилище. Фото: t.me/almatyobl_tjd

В воскресенье, 5 марта, на Капшагайском водохранилище спасали 12 рыбаков, которых унесло от берега на отколовшейся льдине, сообщается на сайте Министерства по ЧС РК.

Как рассказали в ведомстве, вчера в 15:44 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в районе песчаного берега "Голубой залив" на Капшагайском водохранилище от берега откололась льдина. На отколовшейся льдине осталось 12 человек.

На место происшествия были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Кунаева. К прибытию спасателей людей унесло на 30 метров от берега. Всех рыбаков эвакуировали с помощью плавательных средств.

"Спасенные граждане выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи не нуждались. Все они являются жителями Алматы", – говорится в сообщении.

В ДЧС обратились к любителям подледной рыбалки и напомнили, что сейчас из-за повышения температуры воздуха выходить на лед опасно.

Правила безопасности для любителей подледной рыбалки

Как сообщается на сайте МЧС РК, для зимней рыбалки надо выбирать знакомый водоем и те места, где глубина не превышает рост человека.

Рыбакам нужно уметь распознавать опасный и безопасный лед и соблюдать осторожность при спуске с берега на лед: в этих местах он может быть слабым.

Не стоит делать несколько прорубей рядом. Нежелательно садиться большой группой на маленьком участке льда.

Если в процессе пробивания лунки из нее начинает бить фонтаном вода, это означает, что место опасное и не подходит для безопасной рыбалки.

С собой необходимо иметь острые предметы, которые можно было бы использовать для спасения в случае трагедии.

Правила передвижения по льду

Ледолазание разрешается только в светлое время суток.

Перед тем, как выйти в воду, проверьте прочность льда. В местах для профессиональных рыбаков проводятся постоянные замеры толщины льда. Она должна быть не менее 7 см.

Избегайте заснеженных территорий при ходьбе по льду.

Ледяная поверхность должна быть прозрачной. Молочная рыхлая поверхность льда может быть опасной.

Если вы упали под лед, постарайтесь не паниковать. Сначала поставьте одну ногу на лед, затем - вторую. Когда вы находитесь на льду всем телом, медленно скользите в безопасное место. Как можно скорее выберитесь из бассейна, чтобы переодеться.

В случае непредвиденных ситуаций звоните по номерам 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011819-na-kapshagayskom-vodohranilische-12-chelovek-uneslo-ot-berega-na-otkolovsheysya-ldine/