Жесткая посадка вертолета в ЗКО: в КГА сообщили о пострадавших

Вертолет Ми-8. Иллюстративное фото: kazaviaspas.kz

Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале озвучил подробности инцидента с вертолетом, который произошел сегодня днем в Западно-Казахстанской области.

По информации КГА, сегодня в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас".

Он совершал облет трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”. На борту находилось 5 членов экипажа и 2 пассажира.

По информации КГА, жертв нет, однако есть пострадавшие - точное число пока не сообщается.

На место событий, как отметили в ведомстве, выехали сотрудники ДЧС.

"Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование", - говорится в сообщении КГА.

Напомним, ранее мы сообщали о жесткой посадке в ЗКО - данный инцидент прокомментировали в МЧС РК.

Отметим, что АО "Казавиаспас" работает в сфере авиационных пассажирских и грузовых перевозок, сообщается на официальном сайте компании. Основным предметом деятельности общества является оказание авиационных услуг уполномоченному государственному органу в области гражданской защиты и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010617-zhestkaya-posadka-vertoleta-v-zko-v-kga-soobschili-o-postradavshih/