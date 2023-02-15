Автобус сгорел в Алматы на ВОАД (видео)

Пожарные тушат загоревшийся автобус. Фото: ДЧС Алматы

В Алматы сегодня утром на дороге загорелся автобус. Пожар уже потушили сотрудники ДЧС, ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент по ЧС Алматы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 08:27, на место незамедлительно направились пожарные расчеты.

По прибытии было установлено, что в Медеуском районе южной столицы на углу улицы Толе би и ВОАД загорелся автобус марки "ЛиАЗ". На момент возгорания в салоне пассажиров не было.

Общая площадь пожара - 25 квадратных метров.

"Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса", – сообщили в ДЧС.

В 08:45 достигнута локализация пожара, в 08:50 пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, две недели назад на дороге в Алматы сгорела "Газель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009455-avtobus-sgorel-v-almaty-na-voad/