"Газель" сгорела в Алматы (видео)

"Газель" загорелась в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/almaty_tjd

Сегодня днем в Бостандыкском районе Алматы загорелся автомобиль марки "Газель". Происшествие попало на видео очевидцев. Об этом сообщается на официальной странице городского ДЧС в Instagram.

31 января в 12:45 пожарные расчеты Бостандыкского района были направлены на сообщение от жителей по улице Володарского.

"По прибытии в 12:54 обнаружено горение открытым пламенем автомашины марки "Газель", – проинформировали представители ведомства.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Алматы, огонь на общей площади в 3 квадратных метра удалось потушить через 6 минут с момента прибытия.

"Очевидцам не нужно терять время, а важно сообщить в дежурную часть на номер 101 и отдалиться на безопасное расстояние. Съемка на камеру вблизи места происшествия может быть опасна для жизни", – предупредили специалисты.

Кроме того, в ДЧС подчеркнули, что ГБО (газобаллонное оборудование) необходимо устанавливать в специализированных центрах станций обслуживания.

Напомним, что в субботу, 28 января, "Газель" сгорела на улице в Астане. Водитель попал в больницу с ожогами.

Как сообщали тогда представители столичного ДЧС, чаще всего причинами пожара в автомобилях являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007453-gazel-sgorela-v-almaty-video/