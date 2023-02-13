Отключение электричества в нескольких областях Казахстана: ситуацию объяснили в Минэнерго

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Сегодня утром у жителей ряда казахстанских регионов произошли аварийные отключения электроэнергии. Тем не менее сейчас, по данным пресс-службы Министерства энергетики РК, на ограничении в энергоснабжении остаются только промышленные предприятия, передает NUR.KZ.

Сегодня, 13 февраля, в 09:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 "Экибастузская – Агадырь".

Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Жетысуской областях на порядка 600 МВт.

"В настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона с целью восстановления электроснабжения отключенных потребителей", – подчеркнули представители Министерства энергетики.

При этом по состоянию на 12:00 на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе:

100 МВт – ТОО "Казфосфат";

по 70 МВт – АО "Арселормиттал" и ТОО "Корпорация Казахмыс".

Напомним, что в декабре 2022 года в Казахстане регистрировалось рекордное увеличение энергопотребления. Как сообщали тогда специалисты, наблюдалось значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана.

"7 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы", – отмечали в АО "KEGOC".

По данным с официального сайта компании, Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС РК) представляет собой совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009164-otklyuchenie-elektrichestva-v-neskolkih-oblastyah-kazahstana-situatsiyu-obyasnili-v-minenergo/