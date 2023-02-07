ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за потепления

Тонкий лед. Фото: ДЧС Алматы

В департаменте по ЧС Алматы обратились к горожанам из-за повышения температуры воздуха, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили спасатели, в последние дни в Алматы наблюдается повышение температуры. В связи с этим сотрудники ДЧС города призывают жителей соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период.

Алматинцев предупредили о том, что сейчас на территории города лед становится непрочным и крайне опасным. Несмотря на это, многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности.

По информации ДЧС, в настоящее время толщина льда на водоемах Алматы составляет 25-30 сантиметров - выходить на такой лед опасно.

На территории города Алматы имеются 10 водоемов, представляющие угрозу в зимний период:

Алатауский район - озеро в мкр Томирис, пруд в мкр Карасу, пруд в мкр. Байбесык;

Жетысуский район - Первомайские пруды в мкр Кемел;

Медеуский район - безымянный водоем в мкр Колсай, озеро Юннатское в мкр Сулусай;

Турксибский район - Аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в мкр Кайрат.

ДЧС предупреждает, что толщина льда на водоемах не везде одинакова. В устьях реки прочность льда ослаблена, лед непрочен также и в местах быстрого течения.

Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют запомнить основные правила безопасности в зимний период:

не выходите на тонкие и неокрепшие участки льда;

не собирайтесь группами на отдельных участках льда;

не проверяйте прочность льда ногой;

не переходите и не проезжайте лед в неогражденных и неохраняемых местах;

будьте осторожны, под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки.

Напомним, что синоптики прогнозировали, что во вторник, 7 февраля, в Алматы температура воздуха поднимется до 5-7 градусов выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008439-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-potepleniya/