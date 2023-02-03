Люди застряли на высоте 20 метров на канатной дороге в Баянауле (фото)

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

6 человек застряли вблизи села Каражар на территории горнолыжного курорта "Мырзашокы". На канатной дороге произошла поломка ролика. На место выехали спасатели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, инцидент произошел еще 29 января около 16.30. Люди застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте "Мырзашокы".

"Из-за поломки ролика на канате произошла остановка канатной дороги, в результате чего на линии в воздухе остались 6 человек. Силами спасателей ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками ТОО с высоты ориентировочно 5 метров были спасены в 17.39 четыре человека", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Еще два человека оказались куда в более тяжелой ситуации, они застряли на высоте 20 метров. Снять их удалось лишь спустя почти 2 часа. Никто из отдыхающих при этом не пострадал.

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Напомним, на строительство канатной дороги в Баянаульском районе было затрачено 300 миллионов тенге. При этом стало известно, что для полноценной работы на горе Мырзашок требуется снег. Когда объект уже сдали в эксплуатацию, выяснилось, что осадков там выпадает не так уж и много. Чиновники нашли выход из положения. Решили на вершине возвести пруд-накопитель и провести к нему водопровод, чтобы производить снег самим.

В декабре 2022 года люди также застряли на канатной дороге "Медеу - Шымбулак". В пресс-службе горнолыжного курорта сообщили, что работа была приостановлена на 45 минут в связи с техническими неполадками. Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007964-lyudi-zastryali-na-vysote-20-metrov-na-kanatnoy-doroge-v-bayanaule/