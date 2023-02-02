Курьер провалился в овраг на Шымбулаке в Алматы (видео)

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские полицейские спасли молодого человека, который отправился на Шымбулак, чтобы подышать горным воздухом, но провалился в овраг и не смог выбраться, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, вечером в службу "102" позвонил молодой человек и сообщил, что провалился в овраг в горах и не может самостоятельно выбраться. Он отправил оператору ЦОУ свое местоположение и уточнил, что на его смартфоне остался один процент заряда.

На помощь выехали старший лейтенант полиции Ануар Кашибаев, участковые инспектора Асхат Рысбеков и Дархан Сари.

"Уже было темно, ориентировались на звуки. В какой-то момент услышали крики о помощи, они доносились снизу. Неподалеку оттуда стоял мопед", – рассказал подробности спасательной операции участковый инспектор УПП-83 Асхат Рысбеков.

Он добавил, что молодой человек по неосторожности упал в овраг, зацепился за ветки повалившихся ранее елей и к тому времени сильно замерз.

Стражи порядка спустились к нему, накрыли своей одеждой и с помощью специального снаряжения спасателей подняли его наверх. После чего пострадавшего доставили в больницу.

Выяснилось, что молодой человек работает курьером. В тот вечер он решил подышать горным воздухом и поднялся в ущелье.

Ранее в Байдибекском районе Туркестанской области автомобиль "ВАЗ-2106", в котором находились водитель, беременная женщина и мальчик, унесло мощным потоком воды. На помощь людям поспешил сельский аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007833-kurer-provalilsya-v-ovrag-na-shymbulake-v-almaty-video/