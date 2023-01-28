Водитель "Газели", сгоревшей в Астане, попал в больницу с ожогами

"Газель" горит на дороге. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Сегодня утром в столице загорелся автомобиль марки "Газель". Водитель получил ожоги лица, кистей и стоп. Его госпитализировали, сообщается на официальном сайте ДЧС Астаны.

Сегодня, 28 января, в 08:06 в Службу пожаротушения поступило сообщение о том, что на улице в городе горит автомашина "Газель". На тушение пожара выехали 6 сотрудников ДЧС Астаны и 1 единица техники.

Прибыв на место, пожарные обнаружили горящий открытым пламенем автомобиль. К 08:22 им удалось потушить возгорание.

"На месте бригадой скорой медицинской помощи оказана первая медпомощь водителю. Мужчина 1990 года рождения доставлен в больницу с диагнозом "термический ожог лица, обеих кистей и стоп I-II степени", – говорится в сообщении ведомства.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отметили специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркнули представители ДЧС Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007150-voditel-gazeli-sgorevshey-v-astane-popal-v-bolnitsu-s-ozhogami/