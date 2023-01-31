После пожара на "Шымбулаке" остановили фуникулер и закрыли пять трасс

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Стали известны последствия пожара на территории горнолыжного курорта "Шымбулак". Остановлен фуникулер, а также закрыта почти треть трасс, сообщается на сайте телеканала КТК.

В настоящее время недоступен подъем и на самую высокую точку Шымбулака – это 3200 метров, где ночью в минувшее воскресенье загорелся рестобар.

По информации корреспондентов, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Отмечалось, что из-за горной местности пожарная техника не смогла добраться до места. Поэтому спасатели поднялись на канатной дороге, а огонь тушили снегогенератором.

Сообщается, что сейчас из 17 трасс функционируют лишь 12. Журналисты телеканала считают, что это может серьезно сказаться на загруженности курорта. По их информации, в среднем в выходные дни "Шымбулак" посещает до 6 тыс. человек.

Оператор службы оснежения горного курорта Валерий Патлай рассказал журналистам о том, что происходило в ту ночь.

"Начали своими силами без пожарной службы тушить – сами. Примерно в 6 часов где-то к нам вышли на рацию, сказали: "Надо поднять пожарную службу, которая будет ликвидировать пожар основной". Мы начали поднимать пожарных. Ну, и остальных. Всех подняли, пожарные начали свою работу", – вспоминает он.

Источник: КТК

Напомним, что ночью 29 января в одном из заведений на территории ГЛК "Шымбулак" произошел пожар. Позже работники курорта привели хронологию событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007377-posle-pozhara-na-shymbulake-ostanovili-funikuler-i-zakryli-pyat-trass/