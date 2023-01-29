Происшествия
KZ

Пожар произошел на Шымбулаке (фото)

Опубликовано:

Горит здание рестобара
Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Пожар в одном из заведений на территории горнолыжного курорта "Шымбулак" произошел сегодня, 29 января, утром, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, возгорание трехэтажного рестобара "Облака" случилось сегодня в 5:30.

Площадь возгорания, согласно предварительным данным, составила 800 квадратных метров.

Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны, отметили в МЧС.

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Подчеркивается, что в 08:05 пожар был локализован, а ликвидирован полностью в 8:30.

По сведениям спасателей, пострадавших нет.

Как добавили в ведомстве, в ходе тушения пожара на территории Шымбулака применялся снегогенератор.

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

В министерстве уточнили, что более подробная информация о произошедшем будет озвучена позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007184-pozhar-proizoshel-na-shymbulake-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.