Администрация "Шымбулака" рассказала подробности пожара (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Администрация "Шымбулака" на официальной странице горнолыжного курорта в Instagram рассказала подробности сегодняшнего пожара в реcтобаре Oblaka.

В публикации сообщается, что информация о произошедшем пожаре поступила на пульт "101" в 5:30 в воскресенье, 29 января.

Уточняется, что личный состав ДЧС осуществлял подъем по канатной дороге "Комби-2", так как доступ пожарной техники на Талгарский перевал невозможен из-за особенностей горной местности.

Тушение пожара осуществлялось от объектового водоснабжения.

Кроме того, были задействованы все возможные технические силы курорта:

в 04:50 поступил звонок от спасательной службы;

в 05:14 – работа насосной станции, начали подачу воды для снегогенераторов.

В локализации возгорания участвовали две линии снегоненераторов, преобразующих воду в снег, также два ратрака ( специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс прим. ред.) и четыре снегохода.

Подчеркивается, что основные силы были сосредоточены на недопущение распространения огня на гондольную дорогу "Комби-2".

Ликвидация пожара произошла в 8:30.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава ДЧС и 12 сотрудников курорта.

Причина произошедшего выясняется.

"От всей души благодарим всех неравнодушных за слова поддержки! Это очень ценно для нас. Самое важное - не пострадали люди. Инфраструктуру мы обязательно восстановим. К сожалению, в данный момент мы не можем сообщить, когда именно заработает канатная дорога "Комби-2", так как мы должны удостовериться, что пожар не задействовал важные технические составляющие нашей канатной дороги", - обратилась команда "Шымбулака" к гостям курорта.

Напомним, что сегодня утром пожар вспыхнул в одном из заведений на терртоирии ГЛК "Шымбулак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007198-administratsiya-shymbulaka-rasskazala-podrobnosti-pozhara-foto-video/