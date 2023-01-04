Пять человек потерялись из-за непогоды в трех регионах Казахстана

Спасатели. Иллюстративное фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Спасатели ведут поиски пятерых человек, которые потерялись из-за непогоды в трех областях страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели проводят поисковые работы в Атырауской области (1 января в Курмангазинском районе пропал мужчина 1972 года рождения), в Карагандинской области (2 января в Шетском районе пастух 1977 года рождения), в Улытауской области (31 декабря в Улытауском районе работник к/х и 2 января три человека выехали из поселка Касакпай в сторону зимовки Бурмаш, привлечение вертолетной техники не представляется возможным из-за погодных условий)", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ДЧС Атырауской области сообщили, что 50-летний житель села Коптогай 1 января 2023 года вышел из дома и не вернулся. В поисковых работах задействованы 25 человек и 5 единиц техники.

Скопление автотранспорта наблюдается:

при выезде из Астаны на блок постах в направлении Карагандинской области (около 300 единиц), в направлении Павлодарской области (около 100 единиц). В пунктах обогрева людей нет (от эвакуации отказываются).

при выезде из поселка Щидерты Павлодарской области в направлении Акмолинской и Карагандинской областей (около 66 единиц). В пунктах обогрева находятся 236 человек, в том числе 16 детей.

при выезде из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области в направлении Астаны (около 23 единиц), в направлении города Балхаш (около 126 единиц), в направлении города Темиртау ( около 17 единиц ). В пунктах обогрева находятся 20 человек.

около 17 единиц В пунктах обогрева находятся 20 человек. при выезде из города Тараза в направлении Туркестанской области (около 318 единиц грузового автотранспорта, для легковых движение открыто).

Между тем в Енбекшиказахском районе Алматинской области, на автодороге Тургень-Ботан силами ДЧС Алматинской области (40 человек личного состава и 17 единиц техники) и ГУ "РОСО" МЧС (15 человек и 6 единиц техники) продолжаются спасательные работы по вызволению 38 легковых автомобилей из снежного заноса (организовано горячее питание, женщины и дети эвакуированы на технике высокой проходимости до экопоста, ведется расчистка автодороги и отбуксировка автотранспорта на очищенный участок трассы).

В ведомстве уточнили, что вблизи места скопления автотранспорта произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 432 куб. м., из-за чего частично была перекрыта дорога, что и осложнило подъездные пути для эвакуации людей.

Кроме того, для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Сегодня ранее мы писали, что в связи с ухудшением погодных условий утром по стране были закрыты 127 участков автомобильных дорог. А также более тысячи автомобилей скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004146-pyat-chelovek-poteryalis-iz-za-nepogody-v-treh-regionah-kazahstana/