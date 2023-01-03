Эвакуацию людей из ТД "Адем" прокомментировали в полиции

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В социальных сетях появилась информация об эвакуации посетителей и сотрудников торгового дома "Адем". В пресс-службе Департамента полиции города Алматы прокомментировали данную ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, сегодня, 3 января, в 9:59 в центр оперативного управления ДП города Алматы поступило звонок от неизвестного о якобы минировании торгового дома "Адем".

"В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения экстренными службами города были проведены мероприятия по эвакуации посетителей и работников торгового дома и по осуществлению проверки здания", – сообщили в пресс-службе ДП города.

В результате проверки полицейскими не было обнаружено ни взрывных устройств, ни подозрительных предметов.

В 11:02 экстренные службы дали отбой.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность звонившего, которому грозит уголовная ответственность.

Ранее в декабре в центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003984-evakuatsiyu-lyudey-iz-td-adem-prokommentirovali-v-politsii/