"Абсолютно с этим согласен": глава МЧС о критике президента из-за аварии в Экибастузе

Юрий Ильин. Фото: primeminister.kz

Глава МЧС Юрий Ильин в кулуарах сената высказался о критике в адрес его ведомства на фоне ЧС, произошедшей в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ.

"То, что министерство подверглось критике со стороны главы государства, что недоработали, я абсолютно с этим согласен. Потому что совершенству нет предела, и мы должны сделать из этого выводы, алгоритм действий - и наших подразделений, и смежных ведомств - для того, чтобы в дальнейшем оперативно решать вопросы, чтобы не было таких длительных сроков ликвидации ЧС. Мы рассматриваем любую ЧС", — отметил он.

Что же касается вчерашнего заявления первого заместителя премьер-министра Романа Скляра - о том, что "такой вселенской катастрофы, что весь город замерз, не было" - Ильин отметил, что не имеет права оценивать вышестоящего руководителя.

"Я скажу за наше министерство: любая ЧС, будь даже незначительная, которая происходит на территории Казахстана, она имеет право быть освещена вами, и это обязанность нашего министерства отреагировать на ЧС, что было и сделано", — резюмировал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001689-absolyutno-s-etim-soglasen-glava-mchs-o-kritike-prezidenta-iz-za-avarii-v-ekibastuze/