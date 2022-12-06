ЧП в Экибастузе: аким города рассказал о том, было ли отопление у него дома

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Экибастуза Аян Бейсекин на брифинге рассказал, отключали ли тепло в доме, где он живет, и где находится его семья, передает корреспондент NUR.KZ.

Аян Бейсекин заявил, что его семья никуда не выезжала.

"Моя семья находится 24 часа в стуки в городе Экибастуз. С момента, как мы сюда переехали, на протяжении трех месяцев никуда не выезжали", – отметил он.

Он заявил, что отключение от тепла коснулось и его дома.

"Да отключали, было занижение параметров, мы об этом тоже говорили, по всему городу (было отключение – прим. ред.). Кроме того, были повреждения, мы говорили только о значимых повреждениях, но были еще на внутриквартальных сетях незначительные повреждения, когда принимали решение об отключении внутриквартальных сетей", – пояснил он.

Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000415-chp-v-ekibastuze-akim-goroda-rasskazal-o-tom-bylo-li-otoplenie-u-nego-doma/