Как жителям Экибастуза подать заявление на возмещение ущерба, рассказал аким

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

Аким города Экибастуз Аян Бейсекин на брифинге разъяснил алгоритм действий для тех, кто пострадал из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ.

Аян Бейсекин напомнил, что в Экибастузе развернуто 12 пунктов обогрева.

По его словам, в 7 из них расположены пункты приема заявлений от жителей о причиненном ущербе.

"Заявление пишется в произвольной форме, с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Если уже были произведены какие-то работы самостоятельно, то с приложением всех необходимых фискальных документов. После этого комиссионно будем обследовать, в течение, как правило, трех дней, идет возмещение", - отметил спикер.

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук в свою очередь добавил, что работы по оценке ущерба еще не начаты.

"Оценка ущерба еще не началась, проводим аварийно-восстановительные работы. Когда мы закончим, акимат займется этой работой. Было свыше 2 тыс. заявлений, но я точно не могу сказать", - отметил он.

В целом, по его данным, на сегодняшний момент на тепловые узлы всех жилых многоэтажных домов подан теплоноситель.

"Это значит, что горячая вода, которую дает ТЭЦ, она заходит по магистральным сетям через внутриквартальные сети, и подает на центральный тепловой узел дома. С этого центрального теплового узла происходит распределение всего теплоносителя по квартирам. Иными словами - в подвале существует тепловой узел, по которому циркулирует теплоноситель - горячая вода, которую нагревает ТЭЦ. Оттуда, с этого теплового узла, уже по стоякам - на батареи, дальше идет разводка. Поэтому я вчера не ошибся, когда сказал, что на все тепловые узлы многоэтажных жилых домов подан теплоноситель", - заявил он.

Еще на 12 домах сейчас ведутся работы по установке батарей и монтажу стояков в квартирах.

По его данным, уже установлено порядка 2 тыс. батарей, а в наличии на складах имеется 4 тыс. батарей.

Всего в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек.

27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000242-kak-zhitelyam-ekibastuza-podat-zayavlenie-na-vozmeschenie-uscherba-rasskzaal-akim/