Число погибших тюленей на берегу Каспия в Дагестане превысило 2000

Тюлени. Иллюстративное фото: pixabay.com

Количество погибших тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане достигло 2500, передает официальный Telegram-канал Министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей", — гласит сообщение ведомства.

Сообщается, что тушки каспийской нерпы находят в разных местах.

"Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных", — рассказали в Министерстве природных ресурсов Дагестана.

Ранее в Дагестане сообщили об обнаружении примерно 700 мертвых особей. Вскоре цифра достигла 1700. Специалисты приступили к выяснению причин гибели животных.

Согласно информации в Британской энциклопедии, Каспийское море омывает берега пяти стран. На северо-востоке граничит с Казахстаном, на юго-востоке - с Туркменистаном, на юге - с Ираном, на юго-западе граничит с Азербайджаном, а на северо-западе - с Россией.

К слову, мертвых тюленей периодически находят на берегу Каспийского моря в Казахстане. В апреле этого года почти сотню тушек морского млекопитающего обнаружили в Мангистау.

В июле глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что с начала года 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган.

В начале ноября на побережье Каспия - на участке между селом Баутино и городом Форт-Шевченко - вновь нашли мертвых тюленей. На этот раз больше сотни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000104-chislo-pogibshih-tyuleney-na-beregu-kaspiya-v-dagestane-prevysilo-2000/