Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия в Дагестане

Тушка тюленя. Кадр из видео: t.me/sktufar

В городе Махачкала в Республике Дагестан на берегу Каспийского моря было обнаружено 650-700 тушек мертвых тюленей. Причина их гибели пока не ясна – специалисты приступили к сбору данных, сообщается в официальном Telegram-канале Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе города Махачкала, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что число обнаруженных животных может вырасти. Инспекторы ведомства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей Республики Дагестан.

Предполагаемые причины гибели животных на данный момент не установлены. Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ"), уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования.

Позже стало известно, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700 особей. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что их гибель вызвана естественными природными факторами.

Согласно данным Системы обмена туристской информацией, Республика Дагестан является одним из субъектов Российской Федерации в составе Северо-Кавказского федерального округа. Столица – город Махачкала.

Республика Дагестан расположена на северо-восточном склоне Кавказа и на юго-западе Прикаспийской низменности. Она занимает самую южную часть РФ. По размерам и численности Республика Дагестан самая крупная из республик Кавказа в составе РФ.

Дагестан на карте. Скриншот: Google Maps

Гибель тюленей на Касии

Напомним, что в этом году на казахстанском побережье Каспийского моря также находили сотни туш погибших тюленей.

Так, в апреле житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспия около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число погибших животных достигло 94.

В июле причину гибели тюленей на Каспии озвучил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.

Тогда он отметил, что всего с начала года было обнаружено 220 мертвых тюленей на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган. По словам министра, внешний осмотр и промеры тел удалось провести только у 67 туш тюленей. Около 25%, или 17 особей, имели на теле следы механических воздействий.

Кроме того, уже в ноябре на побережье Каспия, между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружили больше ста туш мертвых тюленей.

Об этом случае также высказывался министр экологии.

"7 ноября произошла гибель тюленей. Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать.

Результаты анализов в течение месяца будут готовы. Одно из предположений – возможно, был выброс сероводорода. Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей", – отмечал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000066-okolo-700-mertvyh-tyuleney-obnaruzhili-na-beregu-kaspiya-v-dagestane/