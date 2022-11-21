Морозы до 28 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сильные морозы и осадки прогнозируют синоптики в ближайшие три дня, с 22 по 24 ноября, в Казахстане, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пояснили специалисты метеослужбы, в предстоящие дни быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловит выпадение осадков на большей части Казахстана.

По прогнозу, в северных, центральных и восточных регионах выпадут осадки в виде снега, 22-24 ноября на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а 23 ноября на востоке – сильный снег.

Помимо этого, по республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель.

Синоптики пообещали также понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до -17...-28 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998227-morozy-do-28-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/