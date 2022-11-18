Бутики со стройматериалами загорелись в нижней части Алматы (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Бутики по продаже стройматериалов загорелись в Алатауском районе Алматы - пожарным удалось остановить распространение огня на ТД "Бакорда", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня, 18 ноября, в 13:56. Произошло возгорание бутиков по продаже стройматериалов по улице Ырысты рядом с ТД "Бакорда".

За 5 минут пожарным удалось локализовать огонь, полностью справиться с пожаром они смогли в 14:35. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Жертв и пострадавших, как отметили в ДЧС, нет.

Отмечается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на здание ТД "Бакорда".

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Напомним, накануне в Алматы произошло возгорание автомобиля. Это случилось во дворе жилого дома по проспекту Достык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997829-butiki-so-stroymaterialami-zagorelis-v-nizhney-chasti-almaty-foto/