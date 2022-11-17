Полицейский потушил загоревшийся во дворе дома автомобиль в Алматы

Тушение авто. Фото с места событий: Polisia.kz

Участковый инспектор предотвратил трагедию в Алматы - он потушил загоревшийся во дворе жилого дома автомобиль, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сообщение о пожаре во дворе дома по проспекту Достык поступило в алматинскую полицию. Участковый инспектор УП Медеуского района лейтенант полиции Ерик Жоракулов находился на своем участке.

Он среагировал моментально - убедившись, что людей поблизости нет, он воспользовался огнетушителями свидетелей и начал тушить загоревшийся автомобиль.

Пострадавший автомобиль. Фото: Polisia.kz

На помощь полицейскому пришли жители дома.

Специалисты призвали обслуживать электрооборудование авто на специализированных СТО: не применять вместо предохранителей так называемые "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители.

Подчеркивается, что в легковом авто огонь распространяется стремительно - автомобиль может быть уничтожен за 2-3 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997695-politseyskiy-potushil-zagorevshiysya-vo-dvore-doma-avtomobil-v-almaty/