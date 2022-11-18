Авиакомпания прокомментировала вынужденную посадку самолета в Актобе

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/FlyArystan

Авиакомпания прокомментировала вынужденную посадку самолета, летевшего из Уральска в Алматы. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Актобе. В FlyArystan подтвердили, что это произошло из-за проблем со здоровьем пассажира, передает "Мой город".

"Пассажир оказался в критическом состоянии, включая потерю сознания. По прибытии в Актобе он пришел в сознание и его передали врачам скорой помощи, которые забрали пациента в медицинское учреждение", - отметили в авиакомпании.

В FlyArystan добавили, что рейс задерживается в Актобе до 00.30 часов 19 ноября, так как вынужденная незапланированная посадка вызвала необходимость технической проверки самолета. Данные процедуры проводятся в соответствии с требованиями безопасности полетов.

Также в авиакомпании отметили, что пассажирам предоставили напитки, питание, возможность произвести бесплатное перебронирование и сделать полный возврат денег за билет.

В FlyArystan сообщили и о готовности полностью покрыть расходы пассажиров по проживанию во время ожидания рейса, людей попросили сохранить все чеки для дальнейшей компенсации.

Напомним, ранее стало известно, что летевший из Уральска в Алматы самолет экстренно сел в Актобе из-за пассажира, которому стало плохо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997823-aviakompaniya-prokommentirovala-vynuzhdennuyu-posadku-samoleta-v-aktobe/