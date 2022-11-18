Летевший из Уральска в Алматы самолет экстренно сел в Актобе

Аэропорт Актобе. Фото: instagram.com/aktobe_airport_officia

Пассажиры рейса FlyArystan сообщением Уральск - Алматы сообщили, что должны были прибыть в южную столицу 18 ноября в 06.15 часов. Однако самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе. Ситуацию прокомментировали в ДП на транспорте, передает "Мой город".

По словам путешественников, самолет приземлился в Актобе, потому что одному из якобы нетрезвых пассажиров стало плохо.

"Рейс отложили сначала на 18.00 часов 18 ноября, теперь на полночь. Мы утром выпросили завтрак, нам дали талон на питание", - рассказала одна из пассажирок.

В пресс-службе ДП на транспорте сообщили, что в 05.20 часов в аэропорту Актобе борт произвел вынужденную посадку.

"По причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1963 года рождения. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе", - пояснили в ведомстве.

Информацию о возможном состоянии алкогольного опьянения пассажира не прокомментировали, так как мужчину сразу госпитализировали. Издание обратилось за разъяснениями в управление здравоохранения Актюбинской области и авиакомпанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997780-letevshiy-iz-uralska-v-almaty-samolet-ekstrenno-sel-v-aktobe/