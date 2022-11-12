"Они спали, когда все началось": семья с детьми осталась без дома в Алматинской области

Бакытжан Дуанаев. Фото: Первый канал "Евразия"

В Алматинской области сгорел дом многодетной семьи. Двух малышей едва удалось спасти. Они спали, когда все началось. Подробности рассказывает Первый канал "Евразия".

Дом в селе Жалгамыс семья Арингазиновых построила 7 лет назад. В нем жили восемь человек: глава семейства, беременная супруга, четверо детей и пожилые родители. Но на днях их размеренную жизнь перечеркнул пожар.

Перизат Арингазинова. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

"Двое старших детей ушли в школу, я осталась дома с младшими, они спали, когда все началось. Время было около двенадцати дня. В какой-то момент из коридора послышался шум, напоминающий треск костра. Я вышла и ужаснулась. Потолок уже горел. Я быстро схватила детей и босиком выбежала с ними на улицу", - рассказывает Перизат Арингазинова.

Пожар. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Пока женщина отвела детей к соседям и вызвала пожарных, дом уже полыхал. К приезду спасателей тушить было особо нечего.

"Сейчас ищем квартиру, чтобы было, где перезимовать. Семья у нас большая, дети маленькие. Думаем взять ипотеку, чтобы построить новый дом", - говорит свекор Перизат Бакытжан Дуанаев.

Место пожара. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В пожаре сгорело все: мебель, техника, одежда и документы. В районном акимате пообещали помочь.

"Сейчас работает районная комиссия. На основании ее заключения будет оказана помощь. Вместе с этим мы поможем восстановить документы, поможем с вещами и питанием. Также будем договариваться со спонсорами, чтобы помогли материально", - отметил заместитель акима Талгарского района Айбек Бидаев.

Оказать помощь можно, позвонив по телефону: 8 747 474 93 32.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996844-oni-spali-kogda-vse-nachalos-semya-s-detmi-ostalas-bez-doma-v-almatinskoy-oblasti/