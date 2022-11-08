Дворы и детский сад затопило из-за ливня в Туркестанской области (видео)
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Вчера в Толебийском районе Туркестанской области в течение нескольких часов шли сильные дожди. В результате больше десятка дворов оказались затоплены, передает телеканал "Хабар 24".
Частный детсад и 25 дворов затопило в Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя. По данным телеканала, ливень начался вчера, 7 ноября, ближе к вечеру и не прекращался несколько часов.
На кадрах можно заметить потоки воды и грязи, которые льются по дорогам и тротуарам в населенном пункте. Сообщается, что последствия непогоды устраняют спасатели – с помощью насосов они откачивают воду.
В Департаменте по ЧС Туркестанской области напомнили, что в случае подтопления жилья необходимо собрать документы, ценности и эвакуироваться в безопасное место.
Отметим, что, по данным РГП "Казгидромет", на сегодня в Туркестанской области объявили штормовое предупреждение.
В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. На севере, юге, в горных и предгорных районах области – туман. На севере и западе области – гололед.
Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах порывы могут доходить до 15-20 м/с.
В Шымкенте 8 ноября также ожидаются осадки, временами туман. В Туркестане ночью и утром временами возможны туман и гололед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996144-dvory-i-detskiy-sad-zatopilo-iz-za-livnya-v-turkestanskoy-oblasti-video/