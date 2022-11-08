Дворы и детский сад затопило из-за ливня в Туркестанской области (видео)

Затопление в Туркестанской области. Кадр из видео: 24.kz

Вчера в Толебийском районе Туркестанской области в течение нескольких часов шли сильные дожди. В результате больше десятка дворов оказались затоплены, передает телеканал "Хабар 24".

Частный детсад и 25 дворов затопило в Толебийском районе Туркестанской области из-за сильного дождя. По данным телеканала, ливень начался вчера, 7 ноября, ближе к вечеру и не прекращался несколько часов.

На кадрах можно заметить потоки воды и грязи, которые льются по дорогам и тротуарам в населенном пункте. Сообщается, что последствия непогоды устраняют спасатели – с помощью насосов они откачивают воду.

В Департаменте по ЧС Туркестанской области напомнили, что в случае подтопления жилья необходимо собрать документы, ценности и эвакуироваться в безопасное место.

Отметим, что, по данным РГП "Казгидромет", на сегодня в Туркестанской области объявили штормовое предупреждение.

В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. На севере, юге, в горных и предгорных районах области – туман. На севере и западе области – гололед.

Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах порывы могут доходить до 15-20 м/с.

В Шымкенте 8 ноября также ожидаются осадки, временами туман. В Туркестане ночью и утром временами возможны туман и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996144-dvory-i-detskiy-sad-zatopilo-iz-za-livnya-v-turkestanskoy-oblasti-video/