Вторые сутки в Уральске не могут починить электросети, поврежденные снегопадом

Опора ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

Из-за обильного снегопада в Уральске свыше тысячи абонентов остались без электроэнергии 2 ноября утром. Энергетики утверждают, что ремонтные работы продолжаются, но все сети восстановить пока не удается, передает телеканал КТК.

Причиной такой проблемы стал первый снег, который налипает на провода и обрывает их. Сегодня утром без электричества, как сообщается, остались 1200 абонентов.

Энергетики сообщили, что аварии устраняются. Ремонтные бригады работают с раннего утра до ночи. Некоторые районы были подключены, но, по словам жителей города, напряжение появляется и через время снова пропадает.

"Задействовано у нас восемь бригад, две аварийные бригады аварийно-диспетчерской службы, 14 единиц техники. Вчера все наши службы воздушных линий и службы подстанций – все работали до ночи, сегодня продолжаем. До вечера все эти объекты постараемся включить, подать напряжение", — говорит начальник филиала АО "Западно-Казахстанская РЭК" в Уральске Сергей Доля.

Горожане утверждают, что ряд районов регулярно сталкивается с отключением электричества в непогоду. Причина в том, что ветхие на 80 процентов электросети в Уральске не на что ремонтировать. Проблему, как отмечает телеканал, может решить их капитальный ремонт.

К слову, согласно плану развития региона, до 2025 года на ремонт сетей выделят 20 млрд тенге. 8 млрд из этой суммы собираются потратить на замену ветхих проводов в областном центре.

Источник: КТК

Напомним, днем ранее более семи тысяч абонентов в ЗКО из-за обильного снегопада столкнулись с перебоями с электричеством. Из них свыше шести тысяч – в Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995469-vtorye-sutki-v-uralske-ne-mogut-pochinit-elektroseti-povrezhdennye-snegopadom/