Более 7 тыс. абонентов остались без электричества из-за снегопада в ЗКО
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В ЗКО в ночь на 1 ноября начался снегопад, который, по данным синоптиков, с перерывами продлится еще несколько дней. Однако из-за обильных осадков жители пяти населенных пунктов региона остались без электроэнергии, передает портал "Мой город".
Как пишет издание, снег шел в Уральске весь день крупными хлопьями.
Из-за непогоды в городе и других районах области наблюдаются перебои с электричеством.
В ДЧС Западно-Казахстанской области сообщили, что по состоянию на 15:30 1 ноября электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населенных пунктах региона:
- Уральск – 6 576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы Старого аэропорта, Второго рабочего, Курени, а также поселок Коминтерн);
- Акжаикский район – 778 абонентов (частично поселок Чапаево);
- район Байтерек –14 абонентов (поселок Таловая);
- Казталовский район – 25 абонентов (поселок Талдыкудук);
- Каратобинский район – 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).
Отмечается, что аварии устраняются.
Кроме того, как передает портал, в "Батыс су арнасы" сообщили, что из-за непогоды происходят частые отключения электроснабжения на объектах предприятия (водозаборные сооружения, насосные станции, КНС). В связи с этим возможны перебои с подачей холодной воды. Жителей ЗКО попросили иметь запас воды.
Напомним, синоптики "Казгидромет" предупреждали, что 1 ноября на востоке Западно-Казахстанской области пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995284-bolee-7-tys-abonentov-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-snegopada-v-zko/