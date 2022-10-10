Пожар произошел на маслозаводе в Усть-Каменогорске

Пожарная машина у горящего маслозавода. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске на территории маслозавода произошел ​пожар. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

На момент прибытия пожарных подразделений ДЧС ВКО горели деревянные конструкции кровли котельной, цеха, два бункера с шелухой подсолнечника объемом 40 и 70 кубометров.

"Работа огнеборцев происходила по повышенному рангу вызова.

Благодаря слаженным действиям ​пожарных ​огонь удалось локализовать на ориентировочной площади 150 кв. м.", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.

К тушению были привлечены 47 пожарных и 10 единиц техники департамента.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Восточно-Казахстанской области в результате опрокидывания КамАЗа с автоцистерной на землю вылилось 25 тонн серной кислоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1991838-pozhar-proizoshel-na-maslozavode-v-ust-kamenogorske-video/